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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بعد العيد».. تشغيل الخدمات للمواطنين إلكترونيا بكفرالشيخ

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:06 م
جمال نور الدين
جمال نور الدين
عمرو الشامي
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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن تشغيل خدمة استقبال جميع طلبات المواطنين، ومنها التصالح على مخالفات البناء، إلكترونيا، عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، عقب إجازة عيد الاضحى، لتسهيل الخدمة على المواطنين وتلبية طلباتهم، وتأدية الخدمات بشكل أسرع، وحرصا على سلامة المواطنين والموظفين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، في بيان، إلى أنه تم الانتهاء من التعاقد مع الشركات المتخصصة فى البرمجيات والإنترنت مثل شركة (إي ـ فاينانس)، لتفعيل 60 خدمة من الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية، ليتم إتاحتها للمواطنين على البوابة الإلكترونية للمحافظة، تزامنا مع الظروف الراهنة، لحماية ووقاية المواطنين والعاملين بالمراكز التكنولوجية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن محافظة كفرالشيخ تُعتبر من أوائل المحافظات التي قامت بالوفاء بالتزاماتها تجاه التعاقد على إتاحة هذه الخدمات للمواطن على شبكة الإنترنت.

وأوضح المحافظ، أنه يوجد بالمحافظة 14 مركزا تكنولوجيا تقدم خدماتها للمواطنين، بكافة الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بنظام الشباك الواحد، تيسيرًا على المواطنين ولسرعة ودقة الانتهاء من المعاملات بسهولة ويسر، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تفعيل 10 مراكز تكنولوجية على أعلى مستوى إداري وفني ويقوم بإدارتها عناصر ذوي خبرة وكفاءة، لتحقيق أعلى مستوى من الجودة في أداء الخدمات للمواطنين، وجاري الانتهاء من تفعيل هذه الخدمات على بوابة المحافظة على شبكة الإنترنت، تيسيرا على المواطنين، وسيتم التقدم للحصول على الخدمة المطلوبة والدفع الإلكتروني على البوابة الإلكترونية دون الحاجة إلى الانتقال إلى هذه المراكز، مما سيكون له أثر إيجابي كبير للمواطنين والعاملين بالمراكز التكنولوجية.

وقال المحافظ: تم الانتهاء من تفعيل 4 مراكز أخرى، تم تجهيزها على أعلى مستوى إداري وفني وتدعيمهم بأكفأ العناصر لتقديم أفضل خدمات للمواطن وذلك بمدن مصيف بلطيم وسيدي غازي وبرج البرلس.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتسهيل إجراءات التصالح، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالاهتمام بملفات التحول الرقمي بالمحافظه وتهيئة البنية التكنولوجية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام العطلات (الجمعة والسبت)، وخلال إجازة عيد الأضحى حتى الساعة الـ 5 مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

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