الجاليات الفلسطينية في أوروبا تطالب الأمم المتحدة بحماية فلسطين

قال رئيس اتحاد الجاليات في أوروبا علي القادي: إنه تم تسليم رسالة موحدة من الجاليات الفلسطينية في دول الاتحاد الأوروبي، لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في دول الاتحاد، تشير إلى الخطر من القرار الإسرائيلى في ضم الأراضي الفلسطينية والذي ينهي حل الدولتين وينتهك القرارات الدولية.وذكرت وكالة الأنباء االفلسطينة "وفا"، أن الرسالة الموحدة طالبت الأمم المتحدة بتحمل مسئوليتها في حماية القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها المتعددة، وبينها قرار مجلس الأمن رقم 242، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، وقراري مجلس الأمن 478، و2334.ودعت الرسالة الأمم المتحدة إلى تحمل مسئوليتها في حماية دولة فلسطين على حدود عام 1967، وإنهاء جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي؛ بما في ذلك أي محاولة لزيادة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن ضمان احترام القانون والشرعية الدوليين هو السبيل الوحيد لحماية حل الدولتين وضمان العدالة والسلام الدائم.