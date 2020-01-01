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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: 12 وفاة و614 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:17 م
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا
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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد بالجزائر، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس التاجي بالبلاد إلى 29 ألفا و229 مصابا، و1186 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليوم الأربعاء - إنه تم تسجيل 614 حالة إصابة جديدة، و12 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 19 ألفا و592 حالة، لافتا إلى أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 70 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

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