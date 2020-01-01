هيدى كرم تكشف أسباب ارتفاع الطلاق فى الجيل الحالى

كشفت الفنانة هيدي كرم، الفرق بين الأجيال والأسباب التي أدت إلى الاختلاف بين الأجيال السابقة والحالية.وقالت هيدي كرم، خلال حلقة برنامج "راجل و2 ستات"، والمذاع عبر فضائية on e، إن الجيل السابق لهم نشأ في ظروف مختلفة تمامًا، حيث لم يكن هناك "دِش" أو سوشيال ميديا، فهو جيل عاش في قوقعته.وأضافت: "جيل نصف الثمانينيات، والذي نشأ وسط السوشيال ميديا، تطور بسرعة جدًا"، مؤكدة أن المشكلة عند الجيل الجديد هي كثرة طلاء جلده، أما مشكلة جيلها هو أنه واقع بين جيلين الجيل الأول راض وقانع ويعلم أن الزواج شر لا بد منه، وأن الرجل واجبه أن يصرف على منزله، وأن دور الست هو تربية أولادها، فهو جيل مستقر في الفكر حتى لو لم نتفق معه.وتابعت: "الجيل الصغير هو الذي استفاد ممن قبله وسافر وعرف وفهم وأصبح يختار بحرية".وأكدت أن "ارتفاع أسباب الطلاق في جيلها عالية جدًا لأنهم تزوجوا لأسباب خاطئة، ولم يكونوا فاهمين مسئوليتهم بشكل صحيح، وهم من تسببوا في العقدة للصغيرين، والمشكلة الأساسية أننا لا نعرف لماذا نتزوج؟".