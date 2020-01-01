رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تقدم مليوني يورو لأوغندا وأثيوبيا لمواجهة الجراد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:16 م
الكسندر شالينبرج
الكسندر شالينبرج
أ ش أ
طباعة
قال الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا: إن الحكومة النمساوية ستقدم مليوني يورو كمساعدات لإثيوبيا وأوغندا لمواجهة الجراد.

وأضاف - في تصريح له اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أن المساعدات ستمول من صندوق الكوارث الأجنبية وتهدف للمساعدة على احتواء عواقب وباء الجراد في إثيوبيا وأوغندا.. مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية تعد أحد العناصر الرئيسية في السياسة الخارجية النمساوية.

ولفت الوزير إلى أن منطقة شرق أفريقيا تعاني منذ بداية العام الحالي من أسوأ موجة من الجراد منذ 60 عاما، حيث تقوم أسراب ضخمة من الجراد بتدمير الزراعات وتهدد حياة الملايين من الناس.

يذكر أن النمسا قدمت بالفعل أكثر من 13 مليون يورو كمساعدات إنسانية إلى أفريقيا والعالم في عام 2020.

موضوعات متعلقة

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

شقيق «طبيب الغلابة» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

زيادة 30%.. تفاصيل أسعار تذاكر القطارات الجديدة

الصور

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

الأكثر قراءة

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

مبادرة مايغلاش عليك 2020.. رابط مبادرة تحفيز الاستهلاك والشركات mobadra.gov.eg

رئيس برج البرلس: غريق المدينة طلع لما أمه نادت عليه

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

طريقة سهلة لاستقبال تردد قناة الزمالك على النايل سات 2020

«المزدلفة».. ثالث المشاعر المقدسة ومكان مبيت الحجاج بعد الوقفة الكبرى

مبادرة مايغلاش عليك 2020.. رابط مبادرة تحفيز الاستهلاك والشركات mobadra.gov.eg

جبل الرحمة.. أشهر معالم «عرفات» وموقف الرسول في خطبة الوداع

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

«جماليات النص بين الكتابة والقراءة» ضمن «ثقافة أونلاين»

20 أغسطس.. افتتاح المعرض الرابع للكتاب بدار المعارف بالإسكندرية

فعاليات ندوة «كورونا والإرهاب البيولوجي» بمكتبة القاهرة الكبرى

محمد نشأت يستعد لطرح أنشودة «من نور جمال سيدنا النبي»