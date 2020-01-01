النمسا تقدم مليوني يورو لأوغندا وأثيوبيا لمواجهة الجراد

قال الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا: إن الحكومة النمساوية ستقدم مليوني يورو كمساعدات لإثيوبيا وأوغندا لمواجهة الجراد.وأضاف - في تصريح له اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أن المساعدات ستمول من صندوق الكوارث الأجنبية وتهدف للمساعدة على احتواء عواقب وباء الجراد في إثيوبيا وأوغندا.. مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية تعد أحد العناصر الرئيسية في السياسة الخارجية النمساوية.ولفت الوزير إلى أن منطقة شرق أفريقيا تعاني منذ بداية العام الحالي من أسوأ موجة من الجراد منذ 60 عاما، حيث تقوم أسراب ضخمة من الجراد بتدمير الزراعات وتهدد حياة الملايين من الناس.يذكر أن النمسا قدمت بالفعل أكثر من 13 مليون يورو كمساعدات إنسانية إلى أفريقيا والعالم في عام 2020.