محافظ مطروح: 5 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحي خارج المجازر

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، توقيع غرامة 5 آلاف جنيه على كل من يُضبط بذبح الأضاحى خارج المجازر، خاصة فى الطرقات والشوارع، وذلك لخطورة الذبح خارج الأماكن المخصصة على الصحة العامة والبيئة.وأشار محافظ مطروح، إلى أنه تقرر فتح المجازر العامة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى لذبح الأضاحى مجانا، مشددا على ضرورة المتابعة من جميع رؤساء المدن بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى والتموين بمتابعة التزام المواطنين حفاظا على البيئة والصحة العامة.