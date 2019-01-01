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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر نائبًا لرئيس المجلس التنفيذى الأممى للمستوطنات البشرية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:15 م
السفير خالد الأبيض
السفير خالد الأبيض
ألفت الكحلي
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انتخب المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال اجتماعه الأول المستأنف لعام 2020، الذي عقد اليوم الموافق 29 يوليو الجاري، مصر نائبا لرئيس مكتب المجلس عن المقعد الإفريقي لمدة عام عن الفترة 2020-2021، حيث سبق انتخاب مصر خلال الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مايو 2019 لعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج للفترة 2019-2023.

وأعرب السفير خالد الأبيض - مندوب مصر الدائم لدى البرنامج - عن سعادته بانتخاب مصر لعضوية مكتب المجلس التنفيذي ممثلا عن المجموعة الإفريقية وتقديره للدعم الذي تلقاه الترشيح المصري من قبل الأشقاء من الدول الإفريقية، كما أشار إلى تطلع الجانب المصري للعمل والتنسيق مع أعضاء المكتب من ممثلي المجموعات الجغرافية الأخرى للأمم المتحدة نحو دعم عمل المجلس التنفيذي خلال العام القادم، واستمرار المتابعة مع سكرتارية البرنامج بشأن التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبرنامج للفترة 2020-2023 والأجندة الحضرية الجديدة في إطار تنفيذ الهدف 11 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنون "المدن والمجتمعات المحلية المستدامة".

يأتي فوز مصر بعضوية مكتب المجلس التنفيذي الجديد تتويجا لدور مصر الريادي في إطار البرنامج الأممي واستضافتها لمقري البرنامج القُطري والإقليمي للدول العربية بالقاهرة، وتقديرا للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تسريع معدلات تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة من بناء للمدن الجديدة والقضاء على العشوائيات وإعادة تأهيل المناطق غير اللائقة للسكن.

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