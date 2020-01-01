الهند تفرض رسوم حماية على واردات الخلايا الشمسية

فرضت الهند رسوم حماية على واردات الخلايا الشمسية على مدار الـ12 شهرا المقبلة، بحسب بيان حكومي.وسوف يتم فرض رسوم بنسبة 9ر14 بالمائة على الخلايا الشمسية المستوردة على مدار ستة أشهر اعتبارا من 30 يوليو.وسوف يتم فرض رسوم بنسبة 5ر14 بالمائة على الخلايا الشمسية على مدار ستة أشهر أعتبارا من 30 يناير 2021.ولن يتم فرض الرسوم على الواردات من الدول النامية باستثناء الصين وتايلاند وفيتنام، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.