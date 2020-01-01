«جماليات النص بين الكتابة والقراءة» ضمن «ثقافة أونلاين»

يقدم الدكتور أحمد درويش، في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان "جماليات النص بين الكتابة الصامتة والقراءة المسموعة والمرئية"، في إطار مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات الثقافية التي تعرض أونلاين تحت عنوان (ثقافة أونلاين)، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.وتهدف مبادرة "خليك في البيت" بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة على يوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها، وتقدم مواد إبداعية متنوعة تشمل عروضًا مسرحية، حفلات موسيقية عربية وكلاسيكية وعروض باليه وأفلامًا قصيرة ووثائقية وغيرها، كما يتم تزويد الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات