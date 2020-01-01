البارزاني يؤكد استعداد كردستان للتوصل لحل جذري مع بغداد

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، استعداد حكومة الإقليم للتوصل لحل جذري مع بغداد، يصب في مصلحة الجميع.وقالت حكومة الإقليم في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء: إن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية عثمان الغانمي، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك وعلى وجه الخصوص في المناطق الحدودية والمناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم للتصدي للإرهاب.ونقل البيان عن الغانمي قوله: إن الأوضاع العصيبة التي يمر بها العراق وإقليم كردستان في ظل جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى الأزمة المالية، تتطلب تعاونا وتنسيقا بين الجانبين لحل جميع الخلافات العالقة، موضحًا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مستعد لحل جميع المشاكل مع إقليم كردستان.وأبدى رئيس حكومة الإقليم، الاستعداد لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بشكل جذري وفي إطار الدستور وبما يضمن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان ويكون في مصلحة العراقيين كافة".