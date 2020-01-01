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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول عسكري: 139 من أفراد الجيش الأمريكي باليابان مصابين بكورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:06 م
الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
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قال قائد القوات الأمريكية في اليابان كيفين شنايدر، إن جيش بلاده زاد من القيود المفروضة على أفراده بمحافظة أوكيناوا اليابانية؛ بهدف وقف انتشار كوفيد-19.

وأضاف شنايدر - خلال مؤتمر صحفي افتراضي أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن القادة المحليين في المنشآت الأمريكية باليابان تلقوا تعليمات بتشديد تحركات أفراد الجنود الأمريكيين؛ لضمان عدم انتشار الفيروس، مضيفا أن هناك 139 حالة وصفها بـ"النشطة" مصابة بالفيروس بين أفراد الجيش الأمريكي، والمدنيين، وعائلاتهم في القواعد الأمريكية في اليابان.

ووفقًا لبيان مشترك صادر عن الحكومة اليابانية والقوات الأمريكية في اليابان، فإن القائد قد مدد حالة طوارئ الصحية العامة التي كانت سارية منذ شهر أبريل الماضي، حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، حيث أشار إلى أن جميع المنشآت في محافظة أوكيناوا اليابانية قد رفعت مستوى حالة الحماية الصحية المحلية إلى +C، والتي تعني سريان قيود إضافية جادة.

وفيما يتعلق بحالات الإصابة بالجيش الأمريكي بالمنطقة، فإن حكومة محافظة أوكيناوا أكدت ظهور حالة مصابة جديدة بالفيروس في قاعدة كادينا الجوية الأمريكية اليوم؛ ما يرفع إجمالي عدد الحالات التي أصيبت بالفيروس بين أفراد الجيش الأمريكي في المحافظة إلى 237 حالة منذ الأول من شهر يوليو الجاري.

وسجلت محافظة أوكيناوا اليوم، أعلى عدد من الإصابات اليومية، حيث بلغ 44 حالة جديدة بين المواطنين اليابانيين، من بينهم شخصان يعملان في القواعد الأمريكية العسكرية، حيث أوضحت الحكومة أنها المرة الأولى التي أظهر فيها عمال بالقواعد الأمريكية نتائج إيجابية للفيروس.

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