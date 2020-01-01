«إيبارشية البحيرة» تطلق اليوم السنوي الـ 45 للخدام عبر «الفيديو كونفرانس»

أقامت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، اليوم السنوي الخامس والأربعين لخدام وخادمات الإيبارشية، بعنوان "فَرِحِينَ فِي الرَّجَاءِ، صَابِرِينَ الضيق ومواظبين على الصلاة"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وشارك في اللقاء، إلى جانب نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، بالإضافة إلى من يقارب عددهم ٢١٩ من خدام وخادمات الايبارشية.