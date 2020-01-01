الأردن وكوسوفو تبحثان العلاقات الثنائية والتعاون لمواجهة كورونا

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية كوسوفو ميلزا هاراديناي اليوم الأربعاء، تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مواجهة جائحة كورونا والتطورات الإقليمية.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"،: أن الجانبين أكدا خلال الاتصال، الحرص المشترك على تطوير التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية والدفاعية وجهود مكافحة الإرهاب، واستمرار العمل لاستكمال التوقيع على اتفاقيات ثنائية ستتيح آفاقًا أوسع للتعاون، واستمرار التشاور والتنسيق إزاء القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية.وثمنت هاراديناي للمملكة مساعدة بلادها على مواجهة جائحة كورونا، والدور الذي يقوده الملك عبدالله الثاني؛ لتعزيز الأمن والاستقرار.وأوضح الصفدي لوزيرة كوسوفو التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لترجمة الموقف الدولي الرافض للضم تحركات دولية تحول دون تنفيذه، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفقا للقانون الدولي.