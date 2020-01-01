عودة الطفل صابر للدراسة بالأزهر.. وإعانة شهرية ألف جنيه (فيديو)

وأكدت مصادر، لـ«الدستور»، أن فريق عمل من مشيخة الأزهر توجه إلى منزل صابر لإجراء بحث اجتماعي عن حياة الطفل صابر، تنفيذا لتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوفير حياة كريمة له.





كما توجه، اليوم، فريق من قطاع المعاهد الأزهرية لمنزل صابر، لاستيفاء أوراق عودته للدراسة مرة أخرى، كما توجه مندوب عن بيت الزكاة والصدقات المصرية لتسليم أسرته المساعدة الشهرية وقدرها 1000 جنيه.

وقبل أيام نشر موقع جريدة «الدستور» مقطع فيديو يتضمن أمنية طفل بالعودة إلى مدرسته بعد خروجه منها لظروف خاصة، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالقصة داعية إلى تدخل كل الجهات المعنية لإعادته والتكفل بظروفه.«صابر»، الذي قال أمنيته عبر منصة «الدستور»، لم يكن يتوقع أن تصل إلى الملايين، وسرعان ما تناقلت المواقع الإخبارية القصة للمساهمة في تحقيق أمنية الطفل.وتواصلت مؤسسة الأزهر الشريف، مع «الدستور» لتعرف قصة الطفل «صابر»، وفي استجابة سريعة وبتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كلف بالبحث عن الطفل ومساعدته، وتوفير جميع الاحتياجات له وتحقيق «حياة كريمة» له ولأسرته.ويتكفل الأزهر بتلك الحالات من بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي يشرف عليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.