رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الموافقة على 1786 طلب تقنين أراضي ببني سويف

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:53 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاجتماع رقم (53) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشاررمضان قناوي مفوض الدولة، واللواء يحيى محفوظ مساعد مدير الأمن والمقدم محمد شعبان نائب المستشار العسكري للمحافظة والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك وسمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة 105 طلبات تقنين وتظلمات، حيث تمت الموافقة على 34 طلبت جديدت وقبول 3 تظلمات، ليصل بذلك إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى تاريخه إلى 1786 طلب تقنين، فيما وصل إجمالي العقود المحررة إلى 586عقدًا بواقع (425 مباني+ 161 زراعة)،وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين،للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بجدية، ومنع أية تعديات مستجدة، وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.

ونوًه محافظ بنى سويف عن تواصل العمل في حملات الموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، ومواجهة البناء المخالف، لافتا إلى أن إجمالي الحالات التي تم إزالتها قد وصل إلى 476 حالة تعد، وذلك منذ انطلاق الموجة في الثامن من يوليو الجاري وحتى الآن، حيث تستمر فعاليات الموجة حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك فى إطار خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتصدى للبناء المخالف والعشوائي.
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم

موضوعات متعلقة

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

الفيروسات الكبدية: أبحاث مصرية أثبتت فاعلية أدوية فيروس C فى علاج كورونا

مبادرة مايغلاش عليك 2020.. رابط مبادرة تحفيز الاستهلاك والشركات mobadra.gov.eg

سنة حبس لـ مجدي عبدالغني لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

الصور

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

الأكثر قراءة

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

مبادرة مايغلاش عليك 2020.. رابط مبادرة تحفيز الاستهلاك والشركات mobadra.gov.eg

رئيس برج البرلس: غريق المدينة طلع لما أمه نادت عليه

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

طريقة سهلة لاستقبال تردد قناة الزمالك على النايل سات 2020

«المزدلفة».. ثالث المشاعر المقدسة ومكان مبيت الحجاج بعد الوقفة الكبرى

مبادرة مايغلاش عليك 2020.. رابط مبادرة تحفيز الاستهلاك والشركات mobadra.gov.eg

جبل الرحمة.. أشهر معالم «عرفات» وموقف الرسول في خطبة الوداع

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

«جماليات النص بين الكتابة والقراءة» ضمن «ثقافة أونلاين»

20 أغسطس.. افتتاح المعرض الرابع للكتاب بدار المعارف بالإسكندرية

فعاليات ندوة «كورونا والإرهاب البيولوجي» بمكتبة القاهرة الكبرى

محمد نشأت يستعد لطرح أنشودة «من نور جمال سيدنا النبي»