محافظ مطروح يناقش استعدادات التأمين والمتابعة قبل انتخابات «الشيوخ»

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا لمناقشة كافة الاستعدادات لتأمين ومتابعة الإجراءات الانتخابية قبل بدء الاستفتاء على مجلس الشيوخ يومى 11 و12 أغسطس 2020، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والقيادات الأمنية ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.وأوضحت نعمة حمدى مدير إدارة المجالس أن عدد اللجان الانتخابية بمطروح 143 لجنة ومركزا انتخابيا على مستوى المحافظة كالآتى: 58 لجنة بمرسى مطروح و19 لجنة بالحمام و5 لجان بالعلمين و29 لجنة بالضبعة و9 لجان بالنجيلة و9 لجان ببرانى و6 لجان بالسلوم و5 لجان بسيوة.وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالاستعدادات التامة قبل بدء الانتخابات، موجها لجميع رؤساء المدن بالمرور الدائم على اللجان، لمتابعة توافر كافة الخدمات اللازمة وتكثيف أعمال النظافة الدورية لظهورها بالمظهر المشرف لاستقبال الناخبين، مع التواجد أمام اللجان للاطمئنان على سير الانتخابات ومراجعة أعمال الإنارة، وتوفير محولات الكهرباء الاحتياطية بكل مركز، والتأكد من صلاحية البطاريات، وذلك لتأمين اللجان ليلًا، مع إرسال محول إلى اللجنة الأولى لتأمين التيار عند انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تيسير وصول الناخبين من قرية أم الصغير إلى مقر اللجان بمدينة سيوة.ووجه محافظ مطروح إدارة الحماية المدنية والدفاع المدنى، الاستعداد الدائم بالسيارات المجهزة أمام اللجان خلال فترة الانتخابات وسرعة التعامل مع أى طوارئ وتطهير خزانات المياه قبل ملئها وتوفير شركة المياه لكميات المياه الكافية بكل لجنة قبل بداية الانتخابات.بالإضافة إلى توفير التأمين الطبى اللازم مع تواجد ممرض ومراقب صحى بكل لجنة للمتابعة الدورية والاطمئنان على صحة وسلامة المتواجدين باللجنة.كما وجه هيئة الاسعاف، بالمرور الدورى على اللجان من خلال السيارات المجهزة والمتواجدة أماما كل لجنة انتخابية وتجهيز سيارات لأى طوارئ صحية وتكثيف جهود رجال المرور فى تنظيم الشوارع وتيسير الحركة منعا للازدحام أمام اللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الأمن بشأن تأمين الصناديق الانتخابية والتأكد من خروج جميع الناخبين من مقر اللجان الانتخابية.