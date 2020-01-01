لذة الحلال في جوف المشقة.. 6 شقيقات يُدرن مخبز والدهن بالأقصر

«الحلوة قامت تعجبن في الفجرية» ولعل كلمات سيد دوريش اختصارًا لقصة كفاح 6 شقيقات ينتمين إلى قرية بسيطة جنوب الأقصر، بعدما اخترن أن يكافحن ويكملن مسيرة والدهن، ليجدن لذة الحلال في جوف التعب والمشقة، ويكتبن حكاية «6 بنات» مكافحات اخترن لهب نيران الأفران ليُرزقنَ بين طيات العجين، إنهن فتيات إسنا اللاتي يعملن في مخبز والدهن دون الاستعانة بالرجال.تقول آمنة السايح، خبازة: أعمل أنا وشقيقاتي الـ 5 على إدارة المخبز الخاص بوالدي بقرية زرنيخ بإسنا، فبعد أن توفاه الله، كان واجبًا علينا أن ندير المخبز الخاص بوالدنا، فهو لم يترك لنا مصدرًا غيره للدخل، ولم يكن أمامنا وسيلة أخرى للكسب والعيش بالمال الحلال، ولهذا قمت أنا وشقيقاتي بتعلم فنون ومهارة الخبز، ولم نسعى إلى الاستعانة بالرجال، فكل منا لديها القدر الكافي من القوة والعمل على صناعة الخبز.وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن والدتها أيضًا تقوم بمساعدتهن من خلال الإشراف على عملهن والذي يبدأ قبل سقوط أول شعاع شمس للأرض، فالجميع يستيقظ باكرًا، ويبدن في التحضيرات والتجهيزات للخبز، فإحداهما تقوم بتحضير مكونات الخبز، وأخرى تقوم بتقطيع الخبر وإدخاله إلى الفرن، وأخرى تخرجه منها، وأخرى تعمل على صرفه وبيعه للمواطنين.وأشارت إلى أن قصة كفاحهن تستحق أن تكون أمام أعين كل فتاة، فكل فتاة لا بد لها من أن تسعى إلى الحصول على العمل الحلال، ومساعدة نفسها وكذلك تقديم الدعم إلى أسرتها.من جانبها قالت أمل السايح، ناشطة في المجال الخيري، إن قصة الفتيات تستحق كل الشكر والتقدير، فهي زخر وفخر لجميع الفتيات للصعيد، وأنها حرصت على مقابلتهن لتقديم الشكر لهن، ودعمهن على مواصلة قصة كفاحهن.وأشارت إلى أنها أيضًا سوف تسعى إلى حصول الأم على تكريم من جانب بعض الجهات الرسمية كالتضامن مثلًا، مؤكدة أن المجتمع لابد له أن يخطو على خطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي سبق أن قام بتكريم عدد من الوجوه النسائية المكافحة.