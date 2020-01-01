الحكومة: لن يُسمح لأي شخص التحرك في المواصلات دون كمامة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام عيد الأضحى، مؤكدًا أن انخفاض أعداد المصابين بكورونا لا يعني القضاء على الفيروس.وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي"، مساء الأربعاء، أنه لن يسمح لأي شخص التحرك في المواصلات العامة أو الشوارع بدون ارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أن متوسط عدد المحاضر اليومية للمخالفين ارتداء الكمامة وفقًا لتصريحات وزارة الداخلية هو 2500 محضر.وأشار إلى أنه ما زال هناك حظر للتجمعات واستمرار غلق الشواطئ العامة، موضحًا أن خطر تصاعد الإصابات لا تزال احتمالًا واردًا، معربًا عن أمله في مرور أيام العيد على خير باستمرار التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية استكمالًا لما قامت به الدولة من إجراءات استباقية.