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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة السعودية: لا إصابات بكورونا بين الحجاج

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:41 م
إصابات بكورونا بين
إصابات بكورونا بين الحجاج
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن، وأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.

وكانت الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الأربعاء - تسجيل 1759 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت تسجيل 2945 حالة تعافٍ جديدة.

وفي السياق، أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس - أن حجاج بيت الله الحرام أتموا أداء طواف القدوم بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن أداء طواف القدوم تمّ وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية عالية المستوى، إضافة إلى التنظيمات الدقيقة التي قامت بها الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات المشاركة؛ للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وثمن السديس ما قامت به الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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