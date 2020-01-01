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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«بورقة وقلم ماركر».. هدير تصنع لوحات غير تقليدية (صور)

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:44 م
هدير
هدير
إيمان عامر
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بأقل الإمكانيات قررت ابنة العشرين عامًا، ممارسة هوايتها بأوراق بيضاء وقلم ماركر، تستطيع من خلالهم إنتاج لوحة فنية بأيدي رسامة غير تقليدية، ترسم بورتريهات، بتفاصيل أشبه للحقيقة.

أحبت الرسم منذ نعومة أظافرها، وأرادت تتويج هذه الموهبة بالدراسة بكلية الفنون الجميلة، وبالرغم من نجاحها الساحق في اختبار القدرات، لكن مكتب التنسيق كان له رأي آخر، وأخذت ترسم كل ما تراه عيناها بريشة فنان محترف؛ دون تدريب أو دراسة، فأذهلت الجميع.

التحقت "هدير أحمد" بكلية الآداب قسم الإذاعة والتليفزيون ولكن عقلها وقلبها معلق بالرسم وكلية الفنون الجميلة لثقل موهبتها، فالتحقت بكورس مبادئ الرسم لمدة 3 شهور إلى جانب دراستها، وقررت عدم الاستسلام للظروف التي فرضت عليها دراسة محددة، فبدأت في قسم الدراسات الحرة قسم تصوير ذاتي، وتوجت هذا المجهود بمعرض سنوي لعرض لوحاتها والتي نالت استحسان جميع الحضور.

تقول هدير: بدأت اختبار موهبتي على أرض الواقع فبدأت برسم الأشخاص في الكافيهات وساقية الصاوي وكان في إقبال كبير على لوحاتي، فبأقل الإمكانيات وهي ورق أبيض وأقلام "ماركر" قمت بالرسم وكان أهم ما يميز لوحاتي هي طابع الكاريكاتير الذي يضفوا على ملامح الوجه مع الاحتفاظ بأهم ما يميز هذه الشخصيات من العيون والأنف.

وتضيف هدير أن الوقت الذي تستغرقه في رسم الشخص الواحد يتراوح من 3 إلى 5 دقائق فقط، وقد قامت برسم العديد من الفنانين والشخصيات العامة، حيث حظت رسوماتها باستحسان هؤلاء النجوم، وأخيرًا تضيف هدير أنها سوف تذهب بموهبتها لأبعد من ذلك من حيث الاتقان من خلال كورس الرسم الرقمي بالألوان على الكمبيوتر وهو مستوى أعلى من الرسم على الورق وأكثر صعوبة.
هدير
هدير
هدير
هدير
هدير
هدير

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