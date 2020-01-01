ضبط ومصادرة 772 كيلو جرام من اللحوم بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم،عن تحرير 24 محضرًا، وضبط ومصادرة 772 كيلو جرام من اللحوم، تم ذبحها خارج المجازر الحكومية وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات المكبرة التي شنتها اللجنة المشكلة للمرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.من جانبه قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم اليوم تنفيذ حملة مكبرة على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم بمركزي الفيوم وسنورس، أسفرت عن تحرير 24 محضرًا وضبط ومصادرة لحوم بإجمالي وزن 772 كيلو جرام، بواقع 635 كيلو جرام لحم بقري وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط 137 كيلو جرام لحوم بقري مذبوحة خارج المجازر، مشيرًا إلى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتورة منى رأفت، مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري، تفقدت مجزر إطسا للتأكد من جاهزيته لاستقبال الذبائح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم التأكد من توافر الأختام والمواد اللازمة للعمل بالمجزر، مع توفير العمالة اللازمة لنظافة المجزر أولًا بأول، فضلًا عن التأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجزر استعدادًا لاستقبال أكبر عدد من الأضاحي، مع تقديم خدمة الذبح المجاني للأهالي والجمعيات الخيرية، طوال أيام العيد.الجدير بالذكر، أن محافظ الفيوم خلال اجتماعه ـ أول أمس ـ لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وجه بتشكيل لجنة من مديريات الطب البيطري، والصحة، والتموين، والأوقاف، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة البيئة بالديوان العام، للمرور الدوري على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية.