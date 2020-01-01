السفارة الأمريكية في السعودية ترحب بآلية تسريع اتفاق الرياض

رحبت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، اليوم، بآلية تسريع اتفاق الرياض، وفقا لقناة العربية.وأكدت السفارة الأمريكية في السعودية، أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو السلام في اليمن.وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، كلف الدكتور معين عبدالملك بتشكيل حكومة التوافق تنفيذا لاتفاق الرياض، في ضربة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية في اليمن، ومشروعاتها الممولة من قطر وتركيا.وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أكد فجر الأربعاء، التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية "حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض".