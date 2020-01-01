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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:13 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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ننشر حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020 حيث أكد رئيس الامتحانات، انه أصدر تعليمات مشددة إلى كافة رؤساء الكنترولات بحظر دخول فرد للكنترولات الذين انتهت أعمالهم، مع منع دخول أجهزة المحمول أو فلاشات لمنع تسريب اي نتائج لنتيجة الثانوية العامة قبل انتهاء أجازة عيد الأضحى.

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

كشف الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020، قائلآ مستحيل تسريبها. 

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كشفت مصادر بالوزارة، ان الوزارة ستعد اسطوانة مدمجة بنتيجة الثانوية العامة واحصائياتها والطلاب الأوائل ومحمل بها كافة اعمال النتيجة واسماء الطلاب ودرجاتهم، مع اعداد اسطوانة مدمجة تسلم لكل مديرية تعليمية عقب اعتماد واعلان النتيجة.

واشارت ذات المصادر، الى انه بالنسبة للطلاب الاوائل 300 علي مستوي الجمهورية فأن قطاعات الثانوية العامة الرئيسية انتهت من تحديد كراساتهم بواقع 75 طالب في كل قطاع، على أن يتم تحديد الطلاب الاوائل العشرة من بينهم بكل شعبة من شعب الثانوية العامة اعتماد النتيجة بنحو 24 ساعة فقط لضمان السرية.

من المقرر أن ساعات قليلة وتغلق كنترولات التصحيح أبوابها، بعد انتهاء اعمال التصحيح، حتى يوم الاثنين المقبل، بعد أن انتهت من تحديد أوائل الثانوية العامة وإضافة درجات الرأفة للطلاب الراسبين وفقآ الزيادة التي أقرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

كانت قد ترددت أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة المقرر إعلانها عقب أجازة عيد الأضحى المبارك.

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