حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:13 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
ننشر حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020 حيث أكد رئيس الامتحانات، انه أصدر تعليمات مشددة إلى كافة رؤساء الكنترولات بحظر دخول فرد للكنترولات الذين انتهت أعمالهم، مع منع دخول أجهزة المحمول أو فلاشات لمنع تسريب اي نتائج لنتيجة الثانوية العامة قبل انتهاء أجازة عيد الأضحى.
واشارت ذات المصادر، الى انه بالنسبة للطلاب الاوائل 300 علي مستوي الجمهورية فأن قطاعات الثانوية العامة الرئيسية انتهت من تحديد كراساتهم بواقع 75 طالب في كل قطاع، على أن يتم تحديد الطلاب الاوائل العشرة من بينهم بكل شعبة من شعب الثانوية العامة اعتماد النتيجة بنحو 24 ساعة فقط لضمان السرية.
من المقرر أن ساعات قليلة وتغلق كنترولات التصحيح أبوابها، بعد انتهاء اعمال التصحيح، حتى يوم الاثنين المقبل، بعد أن انتهت من تحديد أوائل الثانوية العامة وإضافة درجات الرأفة للطلاب الراسبين وفقآ الزيادة التي أقرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
كانت قد ترددت أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة المقرر إعلانها عقب أجازة عيد الأضحى المبارك.
تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020
كشف الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020، قائلآ مستحيل تسريبها.
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كشفت مصادر بالوزارة، ان الوزارة ستعد اسطوانة مدمجة بنتيجة الثانوية العامة واحصائياتها والطلاب الأوائل ومحمل بها كافة اعمال النتيجة واسماء الطلاب ودرجاتهم، مع اعداد اسطوانة مدمجة تسلم لكل مديرية تعليمية عقب اعتماد واعلان النتيجة.
واشارت ذات المصادر، الى انه بالنسبة للطلاب الاوائل 300 علي مستوي الجمهورية فأن قطاعات الثانوية العامة الرئيسية انتهت من تحديد كراساتهم بواقع 75 طالب في كل قطاع، على أن يتم تحديد الطلاب الاوائل العشرة من بينهم بكل شعبة من شعب الثانوية العامة اعتماد النتيجة بنحو 24 ساعة فقط لضمان السرية.
من المقرر أن ساعات قليلة وتغلق كنترولات التصحيح أبوابها، بعد انتهاء اعمال التصحيح، حتى يوم الاثنين المقبل، بعد أن انتهت من تحديد أوائل الثانوية العامة وإضافة درجات الرأفة للطلاب الراسبين وفقآ الزيادة التي أقرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
كانت قد ترددت أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة المقرر إعلانها عقب أجازة عيد الأضحى المبارك.