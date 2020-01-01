أحمد الفيشاوي يكشف أسرار صراعه مع ابنته وهند الحناوي
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:27 م
محمد مجديطباعة
علق الفنان أحمد الفيشاوي عن حكم براءته في القضية التي رفعتها هند الحناوي طليقته ضده مؤخرا، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وكتب الفيشاوي:"النهارده هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنه بمعرفة بنتي لينا.. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأاختصار".
وتابع "أنا بشوف لينا من وهي عندها 3 سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني وبين مامتها، وبالتالي كنت بصرف علي أكلها، وشربها، وهدومها ومدرستها الكندية في مصر ".
واستكمل "هند فهمتها عكس كده بس أنا عندي ما يثبت ذلك.. لما لينا تمت 11 سنة هند ااقترحت أننا نوديها مدرسه خاصة في لندن لتدريس الفنون من غناء، تمثيل، إخراج وغيره".
و واصل "تحمست جدآ عشان كنت شايف فيها موهبة كبيرة.. قدمت في المدرسة ووافقت علي السفر، وأول ما هند وصلت بلينا أنجلترا نقلتها من المدرسة ومن لندن الي كِنت، لمدرسة مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير وحطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها وأيضا عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب".
واختتم " أنا مش بالوم علي لينا علشان كذبوا عليها كتير، وغالبا هي هتشوف الصور دي ويمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها وبحبها ومازلت".
الجدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي قضت بإلغاء حكم حبس الفنان أحمد الفيشاوي، لمدة سنة وبرأه القضاء في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة.
وكتب الفيشاوي:"النهارده هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنه بمعرفة بنتي لينا.. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأاختصار".
وتابع "أنا بشوف لينا من وهي عندها 3 سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني وبين مامتها، وبالتالي كنت بصرف علي أكلها، وشربها، وهدومها ومدرستها الكندية في مصر ".
واستكمل "هند فهمتها عكس كده بس أنا عندي ما يثبت ذلك.. لما لينا تمت 11 سنة هند ااقترحت أننا نوديها مدرسه خاصة في لندن لتدريس الفنون من غناء، تمثيل، إخراج وغيره".
و واصل "تحمست جدآ عشان كنت شايف فيها موهبة كبيرة.. قدمت في المدرسة ووافقت علي السفر، وأول ما هند وصلت بلينا أنجلترا نقلتها من المدرسة ومن لندن الي كِنت، لمدرسة مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير وحطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها وأيضا عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب".
واختتم " أنا مش بالوم علي لينا علشان كذبوا عليها كتير، وغالبا هي هتشوف الصور دي ويمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها وبحبها ومازلت".
الجدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي قضت بإلغاء حكم حبس الفنان أحمد الفيشاوي، لمدة سنة وبرأه القضاء في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة.
أحمد الفيشاوي يكشف أسرار صراعه مع ابنته وهند الحناوي
أحمد الفيشاوي يكشف أسرار صراعه مع ابنته وهند الحناوي