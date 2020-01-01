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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد الفيشاوي يكشف أسرار صراعه مع ابنته وهند الحناوي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:27 م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
محمد مجدي
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علق الفنان أحمد الفيشاوي عن حكم براءته في القضية التي رفعتها هند الحناوي طليقته ضده مؤخرا، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وكتب الفيشاوي:"النهارده هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنه بمعرفة بنتي لينا.. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأاختصار".

وتابع "أنا بشوف لينا من وهي عندها 3 سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني وبين مامتها، وبالتالي كنت بصرف علي أكلها، وشربها، وهدومها ومدرستها الكندية في مصر ".

واستكمل "هند فهمتها عكس كده بس أنا عندي ما يثبت ذلك.. لما لينا تمت 11 سنة هند ااقترحت أننا نوديها مدرسه خاصة في لندن لتدريس الفنون من غناء، تمثيل، إخراج وغيره".

و واصل "تحمست جدآ عشان كنت شايف فيها موهبة كبيرة.. قدمت في المدرسة ووافقت علي السفر، وأول ما هند وصلت بلينا أنجلترا نقلتها من المدرسة ومن لندن الي كِنت، لمدرسة مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير وحطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها وأيضا عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب".

واختتم " أنا مش بالوم علي لينا علشان كذبوا عليها كتير، وغالبا هي هتشوف الصور دي ويمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها وبحبها ومازلت".

الجدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي قضت بإلغاء حكم حبس الفنان أحمد الفيشاوي، لمدة سنة وبرأه القضاء في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة.
أحمد الفيشاوي يكشف أسرار صراعه مع ابنته وهند الحناوي
أحمد الفيشاوي يكشف أسرار صراعه مع ابنته وهند الحناوي

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