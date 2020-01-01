الصحة العالمية تحذر من مخاطر انتشار كورونا في عيد الأضحى

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من خطر ارتفاع عدوى الإصابة بفيروس كورونا خلال موسم عيد الأضحى.وشدد المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية لشرق المتوسط في حسابه على تويتر، على ضرورة التقيد بكافة الإجراءات التي تحد من انتشار الوباء.كما أوضح مدير المكتب أحمد المنظري أن خطر انتقال العدوى يرتفع مع اقتراب عيد الأضحى نتيجة التجمعات الاجتماعية والدينية الحاشدة، مضيفًا أن المنظمة أصدرت إرشادات بشأن التدابير الواجب اتخاذها، إلى ذلك، شدد على ضرورة أن تتخذ البلدان تدابير صارمة بشأن بيع الأضاحي وذبحها وتوزيع لحومها.وعلى الرغم من إعلان المنظري أن الاتجاه الإقليمي العام لإصابات ووفيات كورونا المبلغ عنها على مدى الأسبوعين الماضيين بدأ في الاستقرار بل والتناقص، دعا إلى الحفاظ على كافة التدابير التي من شأنها تخفيض انتقال العدوى.