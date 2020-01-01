الصحة العالمية: اكتساب مصابى كورونا مناعة قد تنخفض مع مرور الوقت

قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق والمبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك تجارب تؤكد أن الأشخاص المصابين يحصلون علي مناعة من فيروس كورونا المستجد وقد تنخفض مع مرور الوقت بحد أقصى 3 شهور.. مشيرة إلى أن اللقاحات المنتظر إنتاجها سيكون لها دور كبير "لتمنيع" الذين سيحصلون على اللقاح.وأوضحت الرباط - خلال المؤتمر الصحفى للمكتب الإقليمى لشرق المتوسط - أن هناك معلومات أن الأشخاص الذين يصابون بكورونا بعد التعافي يظهر عليهم أعراض ولها عواقب متوسطة وطويلة الأمد، مضيفة أن بعض المتعافين يصابون بمتلازمة ما بعد كورونا، خاصة الذين يتم احتجازهم في العناية المركزة أثناء العلاج.