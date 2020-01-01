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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إطلاق مسابقة «عبقرينو» لتنمية المهارات الإبداعية للأطفال

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:19 م
مسابقة عبقرينو
مسابقة عبقرينو
محمد الشريف
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أطلقت "ابتكار خانة" المدرسة المحلية للإبداع والريادة الاجتماعية في مصر والشرق الأوسط مسابقة "عبقرينو" لخلق نماذج إيجابية بين الأطفال، والمساهمة في تشجيع الآخرين على التفكير خارج الصندوق، من خلال تعرضهم لمفاهيم الإبداع والابتكار الاجتماعي.

وصرحت الدكتورة إيمان بيبرس مؤسسة والعضو المنتدب لـ"ابتكار خانة" - في بيان اليوم الأربعاء- أن المسابقة تستهدف الأطفال والشباب الصغير المبدع من سن 10 إلى 18 سنة، من جميع محافظات مصر، حيث سيتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات عمرية، بشرط أن يكون للمتسابق الرغبة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الذي يعيش فيه، وشغف لتنفيذ الفكرة حال فوزه في المسابقة، حيث سيتم تقديم جوائز مالية.

وأشارت إلى أن المسابقة تدعو الأطفال لتقديم أفكار لمبادرات في موضوعات متنوعة في ظل انتشار جائحة كورونا، منها ما يساعد على إحياء السياحة في مصر، بعد تأثرها بالسلب بسبب انتشار كورونا، أو أفكار لضمان استمرار تقديم الخدمات الاجتماعية المساعدة للفئات المهمشة في المجتمع، أو لتحسين البيئة العلمية والتكنولوجية لتحسين جودة التعليم عن بعد للأطفال والشباب الصغير في مصر.

وأكدت أنه سيتم عرض المتأهلين من كل فئة من فئات المسابقة أمام لجنة حكام مكونة من كبار الخبراء في جميع المجالات، والتي بدورها ستقوم بإختيار أفضل فكرة مع التوجيه اللازم لتحسينها، مضيفة على أن من يجد لديه الرغبة والشغف، الدخول على موقع: https:ibtikarkhana.wixsite.comibtikarkhanaabqarino

وذلك للتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل، في موعد أقصاه 15 أغسطس، ويتلقى الفائزون تدريبات متقدمة حول كيفية تخطيط، وتنفيذ إدارة مبادراتها الاجتماعية، كما سيتم دعمهم بتوجيه وإرشاد مستمر خلال فترة تنفيذ المبادرة، وسيتم مشاركة تطورات عمل وإنجازات الفائزين مع الإعلام وأصحاب المصلحة العامة بعد الإنتهاء من تنفيذ المبادرة.

يذكر أن "ابتكار خانة" هي أول مدرسة محلية مصرية للإبداع الاجتماعي في مصر والشرق الأوسط تستهدف الشباب، بهدف إحداث تغيير إيجابي في المجتمع المصري من خلال خلق جيل فعال ومبتكر من المفكرين النقديين والمبدعين، الذين لديهم القدرة على حل المشكلات، حيث يتم تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لبدء مشاريع اجتماعية ناجحة، تهدف إلى عمل تغيير حقيقي في مجتمعاتهم، والتركيز على التحديات الأكثر إلحاحًا في البلاد.

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