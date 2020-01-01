‎أحمد الشهري: تزويد ضيوف الرحمن بملابس إحرام معقمة وكمامات وسجادة ومظلة

قال الدكتور أحمد الشهري، رئيس منتدى الخبرة السعودي، إن موسم الحج الحالي استثنائي، ويأتي في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.وأضاف الشهري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن المملكة العربية السعودية كانت ناجحة في تجاوز أزمة كورونا عن طريق القرارات الشجاعة التي أسهمت في خلو مكة المكرمة من فيروس كورونا، مضيفا أنه تم تزويد "ضيوف الرحمن" بملابس إحرام معقمة وكمامات وسجادة ومظلة.وأشار إلى أن المملكة اتخذت جميع الإجراءات والبروتوكولات التي من شأنها حماية الحجيج، وتم اقتصار الحج على المقيمين وبحد أقصى 10 آلاف شخص، وبالرغم من ذلك فالجهود التي تبذل على الحجاج هذا العام مثل السابق بل وأكثر.وتابع الشهري أن الأجهزة تقوم بالتعامل هذ العام مع كل حاج بمفرده على عكس الماضي التي كان يتم التعامل مع مجموعات وهذا الأمر صعب، لافتا إلى أن كل 10 أشخاص يكونوا على مسافة 50 مترا، مستطردا أن من ضمن التعليمات عدم لمس الحجيج للكعبة.