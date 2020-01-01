مخرج «3 أيام و4 ليالي» يكشف موقف درة

قارب طاقم عمل مسلسل "3 أيام و4 ليالي" الانتهاء تماما من كافة تحضيرات العمل الدرامي الجديد المكون من 15 حلقة في شكل جديد ضمن الأشكال الجديدة للدراما المصرية حاليا.وقال المخرج أحمد خالد أمين لـ"الدستور"، إنه يضع اللمسات النهائية على العمل حاليا وأنه سيبدأ التصوير عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة الفنانين للعمل.ونفى مخرج المسلسل أن تكون درة هي بطلة المسلسل الجديد بعد أخبار مؤخرة أكدت وقوفها على بطولة العمل، مؤكدا: "درة مش معانا" وسنعلن خلال الساعات القادمة التفاصيل الكاملة للعمل الذي يشارك فيه الفنان محمد عادل "ميدو".وعلم "الدستور" أن العمل الجديد سيكون عبارة عن قصص منفصلة من خلال حلقات مجمعة تعرض على إحدى المنصات الإلكترونية الجديدة.