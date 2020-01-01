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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق حملة انتخاب مرشحي «حماة الوطن» لـ«الشيوخ» بالإسكندرية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:09 م
حملة انتخاب مرشحي
حملة انتخاب مرشحي «حماة الوطن
هبه عويضه
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أعلن حزب حماة الوطن بالإسكندرية، انطلاق الحملة الانتخابية، لدعم مرشحيه الخمسة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، والمقرر لها يومى 11 و12 أغسطس المقبل، حيث أمانة الحزب في حالة انعقاد دورى ودائم لوضع خطة الدعاية الانتخابية.

ويترشح عن حزب أمانة الحزب بالمحافظة، 5 مرشحين علي مقاعد الفردي فى انتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة الإسكندرية، وهم كل من: الدكتور طارق القيعي رقم 59 رمز (التاج)، والمهندس محمد محمود بكر رقم 61 رمز (جرار زراعي)، والعميد عصام الطوخي رقم 60 رمز (ماسه)، والدكتور محمود البشبيشي رقم 66 رمز (ترس)، والدكتورة سحر شريف رقم 67 رمز (ريشه).

وأجري مرشحو الحزب عدة جولات ميدانية شملت مختلف المناطق بأنحاء المحافظة، وعقد سلسلة من الندوات والاجتماعات من أجل الاستماع لمطالب المواطنين من مختلف الفئات، والالتقاء بهم، وذلك بالتنسيق مع كوادر الحزب بالدوائرة المختلفة، حيث استقبل مرشحو الحزب المواطنين وسط أجواء ترحيب واحتفاء شعبي كبير، مؤكدين أنه يوجد دراسة كاملة بجميع مطالب المواطنين والمشاكل بالمحافظة، وأنه توجد خطة عمل ستُنفذ من أجل أهالي الثغر والعمل علي النهوض بالمدينة.

كما دشنت أمانة الحزب بالمحافظة عددا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للمرشحين وللانتخابات، وانطلقت بالتزامن مع حملة الدعاية بشوارع المدينة، وتُجرى الاستعدادات على قدم وساق، لوضع الأسس والخطوات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية، وتنسيق خطوات الدعاية الانتخابية.

وأكد المهندس محمد محمود بكر، مرشح حزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ بالإسكندرية، أن الحزب يسير بخطوات ثابتة في عملية الدعاية الانتخابية وبروح الفريق الواحد لدعمه هو وكافة مرشحي الحزب داخل المحافظة، حيث تنطلق الحملة في الشارع السكندري والالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم، وأيضًا عبر مواقع التواصل والدعاية الإلكترونية والإعلامية وفق الضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

من جانبه قال الدكتور محمد زميل الأخطابي، أمين عام الحزب بالمحافظة، والمنسق العام للحملة الانتخابية لمجلس الشيوخ، إن الحزب يكثف جلساته لوضع الأسس والخطوات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية الحالية، والتأكيد علي الحزب وبرنامجه الانتخابي والتي تتسق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتواكب الخطوات السريعة التى اتبعتها الدولة فى كافة مناحى وأوجه التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الحزب لن يسمح بتخاذل أي نائب فى المجالس النيابية داخل المحافظة لخدمة المواطنين.
حملة انتخاب مرشحي «حماة الوطن
حملة انتخاب مرشحي «حماة الوطن
حملة انتخاب مرشحي «حماة الوطن
حملة انتخاب مرشحي «حماة الوطن
حملة انتخاب مرشحي «حماة الوطن
حملة انتخاب مرشحي «حماة الوطن
حملة انتخاب مرشحي «حماة الوطن
حملة انتخاب مرشحي «حماة الوطن
حملة انتخاب مرشحي «حماة الوطن
حملة انتخاب مرشحي «حماة الوطن

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