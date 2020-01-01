نور اللبنانية تدخل عالم الرعب بـ«جمال الحريم»

تستعد النجمة نور اللبنانية لتقديم بطولتها الأولى في الأعمال الدرامية الطويلة من خلال مسلسلها الجديد "جمال الحريم"، المقرر عرضه العام القادم ضمن مسلسلات الموسم الشتوي، وجاء اختيار نور بعد نجاحها الكبير خلال رمضان الماضي في مسلسل "البرنس".وتقدم النجمة اللبنانية لونا مختلفا تماما من خلال التطرق إلى أعمال السحر والرعب، وستظهر في لون مختلف عنها تماما وبعيدا عن الرومانسية والهدوء الذي تظهر فيه دائما، كما تتفاوض الشركة المنتجة مع بطلة ثانية للعمل، حيث كانت درة مرشحة ولم يتم التعاقد معها، علاوة على التفاوض مع عدد مع الأبطال.وحددت المخرجة الأسبوع الأخير من شهر أغسطس القادم، كموعد مبدئي لبدء التصوير في حالة الانتهاء من التعاقدات وكافة الترتيبات، حيث يصور العمل في ديكورات الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى عدة ديكورات بالقاهرة.