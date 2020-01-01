محافظ جنوب سيناء يفتتح ممشى «أهل مصر»

افتتح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، ممشى "أهل مصر" بمدينة طور سيناء، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وأعضاء مجلس النواب وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.ويقع ممشى أهل مصر على كورنيش بحر مدينة طور سيناء بطول كيلومترين، وهو ممشى سياحي وحضاري وهدية المحافظ لأهالى طور سيناء وقاصديها في عيد الأضحى المبارك.تجدر الإشارة إلى أن الممشي ضمن مجموعة مشروعات خدمية مقدمة لأهالي طور سيناء في إطار تطوير المدينة تحت شعار "2020 عام طور سيناء العاصمة"، وهو الشعار الذي أطلقه المحافظ للانتهاء من التطوير الشامل للمدينة خلال عام 2020.