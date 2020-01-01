رئيس كوريا الجنوبية يدعو لمواصلة الجهود من أجل سيادة صاروخية كاملة

دعا الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن"، اليوم الأربعاء، إلى مواصلة الجهود لضمان "السيادة الصاروخية الكاملة" لكوريا الجنوبية، قائلا إن رفع القيود المفروضة على استخدام البلاد للوقود الصلب لصاروخها الفضائي يوفر فرصة جيدة لتطوير صناعة الفضاء.وكان مون يتحدث عن المبادئ التوجيهية للصواريخ المنقحة بين سول وواشنطن -التي تم الإعلان عنها في اليوم السابق- بشأن السماح لسول بإطلاق صواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب وكذلك الوقود السائل والهجين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم المكتب الرئاسي في سول كانج مين سوك.وقال كانج إن الرئيس الكوري الجنوبي وصف رفع القيود بأنه فرصة جيدة لصناعة الفضاء في البلاد باعتبارها صناعة المستقبل.وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على ضرورة بذل الجهود المتواصلة لتأمين السيادة الصاروخية الكاملة.ولا تزال كوريا الجنوبية ممنوعة من إطلاق الصواريخ الباليستية بمدى أكثر من 800 كيلومتر بموجب الاتفاقية الموقعة بينها وبين الولايات المتحدة لأول مرة في عام 1979.