نبيل الحلفاوي عن فيديو العجل: «كلام فارغ»

نفى الفنان نبيل الحلفاوي علاقته بمقطع الفيديو المتداول لشخص يتعرض لإصابات أثناء محاولة السيطرة على عجل ثائر لذبحه في عيد الأضحى المبارك.ورد على سؤال أحد متابعيه: "طمنا على صحتك يا أستاذ نبيل بعد الفيديو اللي انتشر بتاع دبح العجل".وأوضح: "يا جماعة ده كلام فارغ، ده فيديو قديم ووضحت وقتها إني مليش علاقة بيه، وواضح من اللي لابسه إنه جزار، هو أنا اتجننت عشان اعمل كده".