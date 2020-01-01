وزير الصحة القبرصي يبحث مكافحة كورونا مع مفوضة الاتحاد الأوروبي

اجتمع وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس إيوانو، اليوم الأربعاء، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الأغذية، ستيلا كيرياكيديس، في العاصمة القبرصية نيقوسيا، حيث ناقشا الجوانب المختلفة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والأوروبي.وأطلع وزير الصحة القبرصي، وفقا لوكالة الأنباء القبرصية، المفوضة الأوروبية على الإجراءات التي اتخذتها قبرص والصورة الحالية للوباء.وأشار"إيوانو" إلى الحالات التي تم اكتشافها مؤخرًا في قبرص، قائلا "إن هذا يشير إلى أن جزءا من السكان لا يلتزمون بالإجراءات والبروتوكولات، ولا يمكن منع عودة الفيروس ما لم يقم الجميع بتوخي الحذر".كما ناقش الجانبان قضية اللقاحات، والمفاوضات لتزويد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باللقاحات.