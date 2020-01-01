«العربى للدراسات»: صعب أن يمس أحد حقوق ومقدرات مصر

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مفاوضات سد النهضة هي حديث الساعة، حيث أثارت جدلًا كبيرًا جدًا خلال المرحلة السابقة.وأضاف الدكتور مختار غباشي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر كبيرة وأنها وٌجدت بنهر النيل ووُجد بها، كما أن مطالب مصر في هذه المسألة عادلة.وتابع، أن القيادة السياسية اختارت التفاوض إعمالًا بمبدأ حسن النية ومبدأ التفاوض، لكن في الوقت نفسه، فإنه من الصعب أن يمس أي طرف بحقوق مصر ومقدراتها.وأوضح أن مصر دولة زراعية وتعتمد فى جزء كبير من مقدراتها على الزراعة، كما قامت نهضتها على الزراعة ونهر النيل، مشيرًا إلى أن الرسالة الأهم التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها بالأمس خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، للمواطنين، هي أن حقوق مصر لن تضيع، مشددًا على أن مصر تمتلك بدائل كثيرة لنجاح هذه المفاوضات.