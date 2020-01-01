رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«العربى للدراسات»: صعب أن يمس أحد حقوق ومقدرات مصر

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:00 م
الدكتور مختار غباشي
الدكتور مختار غباشي
ياسمين عباس
طباعة
قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مفاوضات سد النهضة هي حديث الساعة، حيث أثارت جدلًا كبيرًا جدًا خلال المرحلة السابقة.

وأضاف الدكتور مختار غباشي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر كبيرة وأنها وٌجدت بنهر النيل ووُجد بها، كما أن مطالب مصر في هذه المسألة عادلة.

وتابع، أن القيادة السياسية اختارت التفاوض إعمالًا بمبدأ حسن النية ومبدأ التفاوض، لكن في الوقت نفسه، فإنه من الصعب أن يمس أي طرف بحقوق مصر ومقدراتها.

وأوضح أن مصر دولة زراعية وتعتمد فى جزء كبير من مقدراتها على الزراعة، كما قامت نهضتها على الزراعة ونهر النيل، مشيرًا إلى أن الرسالة الأهم التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها بالأمس خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، للمواطنين، هي أن حقوق مصر لن تضيع، مشددًا على أن مصر تمتلك بدائل كثيرة لنجاح هذه المفاوضات.

موضوعات متعلقة

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى القاهرة والمحافظات

«التموين»: 5 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى فى الشوارع

مصادر بـ«التعليم»: شعبة علمى علوم تتصدر قائمة أوائل الثانوية العامة

الصور

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

الأكثر قراءة

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

«التموين»: 5 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى فى الشوارع

رئيس برج البرلس: غريق المدينة طلع لما أمه نادت عليه

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خطر التناول المفرط للبطيخ

دراسة: المتشائمون يموتون مبكرا

طبيب يحذر من العواقب الخطيرة لـ«الهربس»

احذر.. تناول الشمام خطر في هذه الحالة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

مد فترة استقبال الأعمال في مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية

التنسيق الحضاري يرفع كفاءة مهندسي الأحياء في التعامل مع المباني

24 حفلا للأوبرا بالقاهرة والإسكندرية و3 معارض تشكيلية في أغسطس

بدأت كراقصة واكتشفها يوسف وهبي.. من هي الممثلة ماري باي باي؟