نائب محافظ سوهاج يتفقد مراكز خدمة المواطنين بطهطا وطما

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمركزي طهطا وطما، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه على رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما.ووجه "القاضي" بحل شكوى أحد المواطنين بالمركز التكنولوجي بطهطا على وجه السرعة، وعلى الفور تم التعامل مع المشكلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تبين وجود عطل بالمنظومة وتم حل المشكلة تماما، وأشاد المواطنين بمستوى الخدمة المقدم، والاستجابة لجميع الطلبات دون معوقات، خاصة طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجها بتيسير كافة الإجراءات على المواطنين.وتابع نائب المحافظ البرنامج التدريبي لمشرفي النظام وموظفي الشبابيك بالمراكز التكنولوجية وتطوير منظومة الصادر والوارد، والتدريب علي كيفية استقبال الطلبات من البوابة الإلكترونية "أونلاين"، والتدريب على كيفية استكمال الدورة المستندية بين الإدارات، وكذلك تدريب إدارة خدمة المواطنين على كيفية سحب الطلبات الإلكترونية، والرد على استفسارات المواطنين إلكترونيا.واطمأن على انتظام سير العمل بالمنظومة المطورة بتلك المراكز، موجها بتلبية طلبات المواطنين، وضرورة تأدية الخدمات بشكل سريع، ووضع صندوق للشكاوى والمقترحات داخل كل مركز، مشيرا إلى أهمية المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في تدعيم مفاهيم الشفافية، واللامركزية، ومكافحة الفساد والروتين، وتوفير وقت وجهد المواطنين.