رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد مراكز خدمة المواطنين بطهطا وطما

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:58 م
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي القاضي
محمود عبد العال
طباعة
تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمركزي طهطا وطما، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه على رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما.

ووجه "القاضي" بحل شكوى أحد المواطنين بالمركز التكنولوجي بطهطا على وجه السرعة، وعلى الفور تم التعامل مع المشكلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تبين وجود عطل بالمنظومة وتم حل المشكلة تماما، وأشاد المواطنين بمستوى الخدمة المقدم، والاستجابة لجميع الطلبات دون معوقات، خاصة طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجها بتيسير كافة الإجراءات على المواطنين.

وتابع نائب المحافظ البرنامج التدريبي لمشرفي النظام وموظفي الشبابيك بالمراكز التكنولوجية وتطوير منظومة الصادر والوارد، والتدريب علي كيفية استقبال الطلبات من البوابة الإلكترونية "أونلاين"، والتدريب على كيفية استكمال الدورة المستندية بين الإدارات، وكذلك تدريب إدارة خدمة المواطنين على كيفية سحب الطلبات الإلكترونية، والرد على استفسارات المواطنين إلكترونيا.

واطمأن على انتظام سير العمل بالمنظومة المطورة بتلك المراكز، موجها بتلبية طلبات المواطنين، وضرورة تأدية الخدمات بشكل سريع، ووضع صندوق للشكاوى والمقترحات داخل كل مركز، مشيرا إلى أهمية المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في تدعيم مفاهيم الشفافية، واللامركزية، ومكافحة الفساد والروتين، وتوفير وقت وجهد المواطنين.
الدكتور أحمد سامي القاضي
الدكتور أحمد سامي القاضي

موضوعات متعلقة

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

سنة حبس لـ مجدي عبدالغني لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

الفيروسات الكبدية: أبحاث مصرية أثبتت فاعلية أدوية فيروس C فى علاج كورونا

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

الصور

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

الأكثر قراءة

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

«التموين»: 5 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى فى الشوارع

رئيس برج البرلس: غريق المدينة طلع لما أمه نادت عليه

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خطر التناول المفرط للبطيخ

دراسة: المتشائمون يموتون مبكرا

طبيب يحذر من العواقب الخطيرة لـ«الهربس»

احذر.. تناول الشمام خطر في هذه الحالة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

مد فترة استقبال الأعمال في مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية

التنسيق الحضاري يرفع كفاءة مهندسي الأحياء في التعامل مع المباني

24 حفلا للأوبرا بالقاهرة والإسكندرية و3 معارض تشكيلية في أغسطس

بدأت كراقصة واكتشفها يوسف وهبي.. من هي الممثلة ماري باي باي؟