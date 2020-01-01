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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نتيجة الثانوية العامة 2020.. إجراءات وزارة التربية والتعليم لمنع التسريب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:35 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
رغدة محمد
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لا يزال البحث مستمر عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020 نظرٌا للقلق الشديد من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور في ظل اجراء الامتحانات في ظروف خاصة وانتشار فيروس كورونا وحذف وزارة التربية والتعليم جزء كبير من المناهج التعليمية في كافة مواد الثانوية العامة.


تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

وتقوم وزارة التربية والتعليم بدور كبير جدا في منع تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020 Nategit ، حيث رفعت قطاعات الثانوية الإجراءات الأمنية الداخلية في المحافظات لمنع تسرب أي نتيجة من نتائج الصف الثالث الثانوي 2020 قبل اعتمادها وإعلانها رسميًا من وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

وشدد نائب الوزير ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي تعليماته لرؤساء الكنترولات، بحظر دخول الكنترول لأي شخص انتهت مهامه المنتدب لها للعمل بالكنترولات.

 كما اشتملت التعليمات على منع دخول آي شخص بجهاز محمول أو فلاشة يمكن استخدامها في نقل النتيجة، مع تشديد إجراءات التفتيش أثناء الدخول والخروج من الكنترولات.

ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020

انتهت اختبارات الثانوية العامة 2020 منذ الثلاثاء الحادي والعشرين من يوليو ويستمر البحث من قبل الطلاب عن النتيجة والرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 ، فيما أكد مصدر مسؤول ارتفاع نسبة النجاح لطلاب الثانوية العامة خلال هذا العام، وبالتالي يشعر جميع الطلاب وأولياء الأمور بالقلق الشديد في ظل انتظار ظهور النتائج لطلاب الثانوية العامة 2020 علمي وأدبي قوي الدور الأول، حيث من المتوقع ظهور النتائج خلال الساعات القادمة ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم.

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020

صرحت مصادر من قبل وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي حيث ستعد الوزارة اسطوانة مدمجة بنتيجة الثانوية العامة وإحصائياتها والطلاب الأوائل ومحمل بها كافة أعمال النتيجة وأسماء الطلاب ودرجاتهم، مع إعداد اسطوانة مدمجة تسلم  لكل مديرية تعليمية عقب اعتماد وإعلان النتيجة.

ويقدم الدستور لطلبة وطالبات ثانوية عامة رابط التسجيل للحصول على النتيجة فور ظهور لشعبتي علمي علوم ورياضة وأدبي أضغط هنـــــــــــا

وأشارت ذات المصادر، إلى أنه بالنسبة للطلاب الاوائل 300 على مستوي الجمهورية فأن قطاعات الثانوية العامة الرئيسية انتهت من تحديد كراساتهم بواقع 75 طالب في كل قطاع، على أن يتم تحديد الطلاب الاوائل العشرة من بينهم بكل شعبة من شعب الثانوية العامة واعتماد النتيجة بنحو 24 ساعة فقط لضمان السرية.

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