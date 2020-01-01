سنة حبس لـ مجدي عبدالغني لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، بحبس مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، سنة وغرامة 100 ألف جنيه؛ لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه.كان المستشار أنور السمرجي، المحامي، ودفاع المدعين بالحق المدني، أقام دعوى ضد مجدي عبدالغني، لصالح عدد من مستحقي الميراث، اختصموه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم.