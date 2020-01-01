ضبط 600 كيلو لحوم «فاسدة» بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملات رقابية على الجزارين وثلاجات اللحوم المجمدة بمناسبه قرب عيد الأضحى المبارك، بإشراف المهندس سيد حرزالله، وكيل الوزارة، بالاشتراك مع الطب البيطري.وتمكنت الحملة من ضبط 605 كيلوجرامات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 5 محاضر ضد الجاريين المخالفين.كما تم ضبط 15 كيلو لحوم بلدي ذبحت خارج المجازر الحكومية وتحررت 3 محاضر ضد الجزارين المخالفين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.