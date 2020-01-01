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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ المنيا يفتتح 25 منزلًا للأسر الأكثر احتياجًا بديرمواس

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:25 م
محمد محمود أبوزيد
محمد محمود أبوزيد
المنيا ـ على حسين
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افتتح الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أعمال إعادة إعمار ورفع كفاءة 25 منزلًا بقرية زعبرة، بمركز ديرمواس، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وتنفذها وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي، وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية، من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا بإجمالي مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ديرمواس، ومحمد سليم، نائب مدير فرع جمعية الأورمان بالمحافظة.

أكد المحافظ على حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وهي من أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق والتعاون مع المحافظة.

من جانبه أوضح محمد سليم، أن مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة تضمنت إعادة تأهيل وتشطيب 25 منزلا، شملت إنشاء وبناء وأسقف وتركيب أبواب وشبابيك وتوصيل مياه وكهرباء ومحارة من الداخل والخارج وتركيب سيراميك حوائط وأرضيات ودهانات، وأضاف أنه سيتم توصيل 20 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا بالقرية.

وفي سياق آخر، تابع، نائب المحافظ، انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمركز ديرمواس، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية، بناء على تكليف وزير التنمية المحلية، لنواب المحافظين بمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات، وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث اطمأن نائب المحافظ، على سير العمل بالمركز وإجراءات استقبال الطلبات.

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