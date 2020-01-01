«التموين»: مصادرة شوادر بيع الأضاحي غير المرخصة

قال أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم التحرك فورًا للتعامل مع أي شكوى تصل من المواطنين.وأضاف مخيمر، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن أي شادر لبيع الأضاحي غير مرخص يتم مصادرة اللحوم الموجود به وإحالة المسئول عنه لنيابة أمن الدولة العليا.وأردف أن هناك غرامة فورية 5 آلاف جنيه للذبح في الشوارع هذا العام، موضحًا أن المجازر بها أطباء للكشف على اللحوم للتأكد من سلامتها حفاظًا على الصحة العامة، مشددًا على أن هناك رقابة على مدار الساعة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المختصة.