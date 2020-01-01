عضو «حقوق إنسان النواب»: مصر تهتم بأبنائها في الخارج

أكد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالمصريين بالخارج، مضيفا أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، تتابع مجريات القضية، حتى يتحقق القصاص العادل لأبنائنا، وكذلك عودة الجثامين إلى قراهم.جاء ذلك خلال لقاء السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، والنائب عن دائرة نجع حمادي بمحافظة قنا؛ للوقوف على آخر مستجدات حادث مقتل اثنين مصريين على يد مواطن سعودي، على إثر مشاجرة معه حول تنفيذ أعمال.كما أشاد الغول بإدارة وزارة الهجرة لملفات المصريين بالخارج، مؤكدا أن حق المجني عليهما لن يذهب هباء، وكذلك الحصول على كافة مستحقاتهم.