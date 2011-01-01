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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«عربية البرلمان»: موقف مصر ثابت بوجود دولة موحدة بليبيا أو اليمن

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:12 م
أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثابت ومعروف لدى العالم كله بشأن الأوضاع داخل ليبيا واليمن، وهو حرص كامل من مصر وقائدها وشعبها وجميع مؤسساتها على وجود دولة موحدة سواء داخل ليبيا أو اليمن، مع منع ورفض لأي تدخل خارجي في شؤون الدول العربية لحماية الأمن القومي العربي والخليجي، مشيرا إلى أن ذلك الأمر واضح وضوح الشمس بشهادة الاشقاء العرب داخل ليبيا واليمن.

وقال وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب في بيان له، أصدره اليوم، أن أكبر دليل على ذلك تصريحات الدكتور معين عبد الملك، رئيس وزراء اليمن، التي أكد فيها أن مصر تتعامل مع قضاياها بعملية جراحية وليس ترحيل المشاكل كما كان في السابق، وأن ما شهدناه في العاصمة الإدارية الجديدة نموذجا فريدا للتنمية العمرانية كما أن تعافي مصر بعد عام 2011 يعد ركيزة مهمة للأمن القومي العربي، مشيدًا بما كشف عنه رئيس الوزراء اليمنى بأنه تحدث مع الرئيس السيسي حول استقرار الأمن القومي، وأن هناك محاولات لبحث موقف عربي موحد لإيقاف محاولات قطر في هدم استقرار الدول.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بتأكيد "عبد الملك " أنهم يدعمون الموقف المصري بشأن الأزمة الليبية، وأن الحل يجب أن يكون ليبيا، وأهمية أن تكون مصر حاضرة في كل ما يخص الأزمة اليمنية، وأنهم تناقشوا مع الأمين العام للجامعة العربية فى كافة تفاصيل الأزمة اليمنية والوضع الراهن اضافة الى تأكيده أن الأزمة اليمنية لن تحل طالما استمر الدعم الإيراني للحوثيين، وأن هدم الدول الوطنية مثل العراق ساهم في ظهور الميليشيات المسلحة، والموقف المصري ثابت وهو دولة موحدة سواء فى ليبيا أو اليمن.

وناشد "أباظة" كل من الشعبين الشقيقين الليبي واليمني الوقوف صفا واحدا خلف المؤسسات الشرعية داخل ليبيا واليمن، لمنع التدخل التركي داخل ليبيا، ومنع التدخل الإيرانى داخل اليمن، متهما المجتمع الدولي بالتخاذل والتقصير في مواجهة التدخلات التركية والإيرانية داخل ليبيا واليمن.

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