حصيلة كورونا في العالم اليوم الأربعاء

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 660،787 شخصا على الأقل في جميع أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد أعدّته فرانس برس الأربعاء استنادا إلى مصادر رسمية.وشُخصت إصابة أكثر من 16،769،080 شخصًا وفق تقارير رسمية في 196 دولة وإقليمًا منذ بداية الوباء، وقد شفي 9،555،900 شخص على الأقل.ومع ذلك، فإن عدد الإصابات التي تم تشخيصها لا يعكس سوى جزء صغير من العدد الفعلي للعدوى، إذ تخضع بعض البلدان الحالات الشديدة فقط لفحوصات، بينما تعطي بلدان أخرى الأولوية لتتبع مخالطي المرضى، والعديد من البلدان الفقيرة لديها قدرة اختبار محدودة.وقد تم تسجيل 6307 وفيات جديدة و244،718 إصابة جديدة يوم الثلاثاء في جميع أنحاء العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في تقاريرها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 1592 وفاة جديدة والبرازيل مع 921 وفاة جديدة، والمكسيك مع 854 وفاة جديدة.والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا من حيث الوفيات والإصابات، إذ سجلت 149،260 وفاة من بين 4،352،304 إصابة مسجلة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز، وأعلن عن شفاء 1،355،363 شخصًا على الأقل.والبلدان الأكثر تأثرًا بعد الولايات المتحدة هي البرازيل حيث سجلت 88539 وفاة من 2،483،191 إصابة، والمملكة المتحدة مع 45878 وفاة (300،692 إصابة)، والمكسيك مع 44876 وفاة (402،697 إصابة)، وإيطاليا مع 35123 وفاة (246،488 إصابة).ومن بين البلدان الأكثر تضررًا، تسجل بلجيكا أكبر عدد من الوفيات بالنسبة لسكانها بمعدل 85 وفاة لكل 100،000 نسمة، تليها المملكة المتحدة (68)، وإسبانيا (61)، وإيطاليا (58) والسويد (56).وسجلت الصين (باستثناء إقليمي هونغ كونغ وماكاو) 84،060 إصابة (101 إصابة جديدة بين الثلاثاء والاربعاء)، بما في ذلك 4634 وفاة و78944 حالة شفاء.بلغ إجمالي الوفيات في أوروبا 208،919 وفاة من بين 3،116،136 إصابة الثلاثاء في الساعة 11،00 بتوقيت غرينتش، وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 188،718 وفاة (4،527،911 إصابة)، وفي الولايات المتحدة وكندا 158،200 وفاة (4،467،181 إصابة)، وفي آسيا 59913 وفاة (2،641،771 إصابة)، وفي الشرق الأوسط 26334 وفاة (1،123،083 إصابة)، وفي إفريقيا 18،496 وفاة (875،652 إصابة) وفي أوقيانيا 207 وفيات (17350 إصابة).أجري هذا التقييم باستخدام البيانات التي جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.