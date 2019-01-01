رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة كورونا في العالم اليوم الأربعاء

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:10 م
كورونا في العالم
كورونا في العالم
وكالات
طباعة
أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 660،787 شخصا على الأقل في جميع أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد أعدّته فرانس برس الأربعاء استنادا إلى مصادر رسمية.

وشُخصت إصابة أكثر من 16،769،080 شخصًا وفق تقارير رسمية في 196 دولة وإقليمًا منذ بداية الوباء، وقد شفي 9،555،900 شخص على الأقل.

ومع ذلك، فإن عدد الإصابات التي تم تشخيصها لا يعكس سوى جزء صغير من العدد الفعلي للعدوى، إذ تخضع بعض البلدان الحالات الشديدة فقط لفحوصات، بينما تعطي بلدان أخرى الأولوية لتتبع مخالطي المرضى، والعديد من البلدان الفقيرة لديها قدرة اختبار محدودة.

وقد تم تسجيل 6307 وفيات جديدة و244،718 إصابة جديدة يوم الثلاثاء في جميع أنحاء العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في تقاريرها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 1592 وفاة جديدة والبرازيل مع 921 وفاة جديدة، والمكسيك مع 854 وفاة جديدة.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا من حيث الوفيات والإصابات، إذ سجلت 149،260 وفاة من بين 4،352،304 إصابة مسجلة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز، وأعلن عن شفاء 1،355،363 شخصًا على الأقل.

والبلدان الأكثر تأثرًا بعد الولايات المتحدة هي البرازيل حيث سجلت 88539 وفاة من 2،483،191 إصابة، والمملكة المتحدة مع 45878 وفاة (300،692 إصابة)، والمكسيك مع 44876 وفاة (402،697 إصابة)، وإيطاليا مع 35123 وفاة (246،488 إصابة).

ومن بين البلدان الأكثر تضررًا، تسجل بلجيكا أكبر عدد من الوفيات بالنسبة لسكانها بمعدل 85 وفاة لكل 100،000 نسمة، تليها المملكة المتحدة (68)، وإسبانيا (61)، وإيطاليا (58) والسويد (56).

وسجلت الصين (باستثناء إقليمي هونغ كونغ وماكاو) 84،060 إصابة (101 إصابة جديدة بين الثلاثاء والاربعاء)، بما في ذلك 4634 وفاة و78944 حالة شفاء.

بلغ إجمالي الوفيات في أوروبا 208،919 وفاة من بين 3،116،136 إصابة الثلاثاء في الساعة 11،00 بتوقيت غرينتش، وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 188،718 وفاة (4،527،911 إصابة)، وفي الولايات المتحدة وكندا 158،200 وفاة (4،467،181 إصابة)، وفي آسيا 59913 وفاة (2،641،771 إصابة)، وفي الشرق الأوسط 26334 وفاة (1،123،083 إصابة)، وفي إفريقيا 18،496 وفاة (875،652 إصابة) وفي أوقيانيا 207 وفيات (17350 إصابة).

أجري هذا التقييم باستخدام البيانات التي جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«التعليم»: تحديد أوائل الثانوية قبل النتيجة بـ24 ساعة

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

شقيق «طبيب الغلابة» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

الصور

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

الأكثر قراءة

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

الفيروسات الكبدية: أبحاث مصرية أثبتت فاعلية أدوية فيروس C فى علاج كورونا

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: المتشائمون يموتون مبكرا

طبيب يحذر من العواقب الخطيرة لـ«الهربس»

احذر.. تناول الشمام خطر في هذه الحالة

بـ3ملايين دولار.. بيع لوحة لبانكسي وتحويل ريعها لمستشفى فلسطيني

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

التنسيق الحضاري يرفع كفاءة مهندسي الأحياء في التعامل مع المباني

24 حفلا للأوبرا بالقاهرة والإسكندرية و3 معارض تشكيلية في أغسطس

بدأت كراقصة واكتشفها يوسف وهبي.. من هي الممثلة ماري باي باي؟

برنامج احتفال «القومي لثقافة الطفل» بعيد الأضحى عبر «يوتيوب»