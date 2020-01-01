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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة: نسعى لإعادة جثمانى «قتيلى السعودية» قبل العيد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:09 م
محمد الغول ونبيلة
محمد الغول ونبيلة مكرم
وفاء علي
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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، والنائب عن دائرة نجع حمادي بمحافظة قنا؛ للوقوف على آخر مستجدات حادث مقتل اثنين مصريين على يد مواطن سعودي، على إثر مشاجرة معه حول تنفيذ أعمال.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنها تواصلت مع زوجة أحد المجني عليهما، وطمأنتهم أنها تتابع بنفسها مجريات الأمور مع السلطات السعودية حتى عودة الجثامين إلى أرض الوطن بالتنسيق مع القنصلية المصرية في الرياض.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنها تواصلت مع جمعية مصر الخير لتقديم إعانات شهرية لأسرتى المجني عليهما وأبنائهما، مقدمة الشكر لمؤسسات المجتمع المدني التي أبدت الاستعداد التام للتكفل باحتياجات الأسرتين، حتى تكفل لهما حياة كريمة.

كما تواصلت وزيرة الهجرة مع شقيق أحد المجني عليهما، والذي أشاد بسرعة تدخل السلطات بالمملكة للقبض على الجاني، وحسن تعاملهم مع الموقف.

وتابعت أن السلطات بالمملكة تواصل تحقيقاتها مع الجاني، مؤكدة أنه سيلقى عقابه، وفق القوانين بالمملكة العربية السعودية، كما يجرى الآن تشريح الجثامين في إطار استكمال التحقيقات، موضحة أن هناك سعيًا لسرعة عودة الجثامين بأسرع وقت، وهناك محاولات جادة من الجهات المعنية ليكون ذلك قبل العيد، وإذا حالت الإجراءات دون ذلك نظرًا لإغلاق العديد من المؤسسات الحكومية بالمملكة، فضلًا عن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، فسيتم في أسرع وقت ممكن.

محمد الغول ونبيلة مكرم
محمد الغول ونبيلة مكرم

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