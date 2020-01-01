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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس قبرص: استفزازات تركيا لن تمر دون رد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:07 م
نيكوس أناستاسياديس
نيكوس أناستاسياديس
أبوزيد على
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أفادت صحيفة «جريك سيتي تايمز» اليونانية، بأن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، جدد اليوم الأربعاء انتقاداته ضد تركيا، مؤكدًا أن تركيا تنتهك القانون الدولي وتقوض الاستقرار والسلام والأمن في انتهاك للحقوق السيادية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية لجمهورية قبرص.

وأوضح أناستاسياديس - في حفل افتتاح المؤتمر العالمي للقبارصة في الخارج - أنه لن يقبل أي أسلوب ابتزاز وأي تهديد بشأن قضية قبرص، كذلك التهديدات ضد اليونان ومعظم جيران تركيا في شرق البحر المتوسط.

وأضاف أناستاسياديس في حفل افتتاح المؤتمر العالمي للقبارصة في الخارج، "كما قلت مرارًا، أن السبيل الوحيد لوقف التوترات هو اتخاذ موقف حاسم، وأن من غير الممكن أن تستمر تركيا في هذه التصرفات دون رد".

وأشار أناستاسياديس أيضًا إلى محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووجهة نظرهما المشتركة، ومفادها بأنه سيكون من الخطأ الكبير أن يترك الاتحاد الأوروبي الأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في أيدي الجهات الأخرى، بينما يجب أن يواجه أولئك الذين ينتهكون المناطق البحرية عقوبات.

وتابع الرئيس القبرصي أن همنا الرئيسي هو تحقيق حل من شأنه أن يخلق دولة مستقلة وذات سيادة، حل يضمن حقوق الإنسان ويحميها من خلال السماح لجميع المواطنين الشرعيين في قبرص والقبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك بالتعايش والمشاركة في ظروف الرخاء والتنمية والأمن والسلام.

وشدد على أنه يجب على تركيا احترام الحقوق السيادية لقبرص ووضع حد للأعمال الاستفزازية مثل انتهاك المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية والتهديد في مناطق فاماجوستا المحتلة.

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