«بوابة الملوك».. محطة الموصل بالعراق تتحول لخرابة يأكلها الصدأ (فيديو)

عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو يظهر تحول محطة قطار الموصل بالعراق، التي كانت يومًا صلة وصل بين العراق والعالم والتي مر فيها ملوك وحكام وفنانون، إلى خرابة يأكلها الصدأ.وقال قحطان لقمان، نائب رئيس سكة الحديد شمال العراق، إن القطار يعتبر شريانًا حيًا للمدينة لنقل البضائع والمسافرين بين قارتي آسيا وأوروبا.يذكر أنه بعد حرب العراق عام 2003، تقلصت حركة القطارات، وفي 2009 دمرت شاحنة مفخخة معظم المحطة، وازدادت الأمور سوءا في عام 2014 بعد أن اجتاح داعش الوصل.