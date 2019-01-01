الجامعة العربية ترحب بجهود السعودية لإعادة تفعيل اتفاق الرياض

رحب الأمین العام لجامعة الدول العربیة أحمد أبو الغيط بالجهود التي قامت بها المملكة العربیة السعودیة لإعادة تفعيل "اتفاق الرياض" بین الحكومة الیمنیة والمجلس الانتقالي الجنوبي، والموقع في نوفمبر 2019.. مؤكدا أن الآلية التي أعلنت عنها المملكة لتسريع تنفیذ الاتفاق تُمثل خطوة مهمة نحو الحل السلمي في اليمن.وأعرب أبو الغيط - في بيان صحفي اليوم الأربعاء- عن ارتیاحه للمواقف التي اتخذتها كل من الحكومة الیمنیة والمجلس الانتقالي مؤخرا من أجل إنهاء الأزمة في المناطق الجنوبیة، وبهدف التوصل إلى تسوية مناسبة تسمح بإعادة الاستقرار وتطبیق "اتفاق الریاض" بآلیاته التنفیذیة.ونقل مصدر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربیة عن أبو الغيط قوله "إن اتفاق الریاض یُمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأوضاع الإنسانیة والاجتماعیة الصعبة في كافة الأراضي الیمنیة، خاصة في ضوء التهدیدات الصحیة والصعوبات الاقتصادیة الخطیرة التي یُعاني منها أبناء الیمن".وأكد المصدر أن المرحلة الحالية تتطلب من كل المُخلصین إعلاء المصلحة الوطنیة للیمن وشعبه فوق أي اعتبار حزبي أو جهوي، وتكثیف الجهود من أجل تخفیف وإنهاء معاناة الشعب وتحقیق الاستقرار في كافة ربوع الیمن.