«تموين الفيوم»: حملات رقابية على الجزارين استعدادًا للعيد

شنت مديرية التموين بالفيوم، حملة مكبرة بإشراف المهندس سيد حرزالله وكيل الوزارة، المهندس محمود عبدالتواب مدير عام الرقابة التموينية، بالإشتراك مع الطب البيطري، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري المحافظ بتكثيف الحملات على الجزارين وثلاجات اللحوم المجمده بمناسبة عيد الاضحى.وتمكنت الحملة من ضبط "605” كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير "5 " محاضر ضد جزارين مخالفين.وتم ضبط "15” كيلو لحوم بلدى ذبحت خارج المجازر الحكومية وتحرر "3 " محاضر ضد الجزارين مخالفين واخطرت النيابه للتحقيق.وشارك فى الحملة كلا من: المهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد المدير العام، والمهندس مصطفى جلال مدير إدارة تموين مركز ثان الفيوم، وبرئاسهةالمهندس عوض الرديني رئيس الرقابة على الأسواق، والمهندس محمد امبابى رئيس الرقابة على المخابز، والمهندس عماد زيدان رئيس الرقابة بإدارة تموين مركز ثان